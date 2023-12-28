مباشر نهائي السوبر المصري - الأهلي (1) (0) فيوتشر.. جوووول أوووول

مؤتمر باتشيكو: أعلم حجم الضغوط على اللاعبين.. وسأعمل على إيجاد الحل نفسيا

مؤتمر الرمادي: الفرص المهدرة لا تضيع في التدريب.. وهذا شيء قدري بنسبة 100%

تشكيل الأهلي - 5 تغييرات أمام مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري

ميهوب: لا يوجد تقصير من لاعبي بيراميدز.. ولا نستطيع التدخل في الإصابات