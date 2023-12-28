مباشر نهائي السوبر المصري - الأهلي (1) (0) فيوتشر.. جوووول أوووول

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 18:49

كتب : FilGoal

طرد عمر كمال - الأهلي × فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بين الأهلي ومودرن فيوتشر.

وتأهل الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا بالفوز بهدف دون رد.

فيما تأهل مودرن فيوتشر بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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ق 12: جووول كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي.

ق 8: تسديدة عبد الكبير الوادي تمر بمحاذاة خط المرمى لمصطفى شوبير.

بداية اللقاء

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