انتهت نهائي السوبر المصري - الأهلي (4) (2) فيوتشر.. السوبر مع النسر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بين الأهلي ومودرن فيوتشر.

وتأهل الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا بالفوز بهدف دون رد.

فيما تأهل مودرن فيوتشر بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

--انتهت

ق 116: جووول كريم فؤاد يسجل الرابع للأهلي

ق 113: موديست يسجل الهدف الثالث

بداية الشوط الثاني الإضافي

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الشوط الثاني وإلى شوطين إضافيين

ق 82: جوووول الثاااني والتعااااادل لمودرن فيوتشر محمد محمود يسجل

ق 76: جووول عمر السعيد يقلص الفارق بعد خطأ مصطفى شوبير.

ق 70: 3 تغييرات للأهلي جديدة

ق 64: تغيير أول بمشاركة طاهر بدلا من حسين الشحات

ق 51: بيرسي تاو يهدر بغرابة بعد انفراد بتسديدة تمر أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: جوووول الثااااني.. بينية من كهربا وإنهاء رائع من حسين الشحات.

ق 30: تسديدة بضربة مزدوجة من كهربا يتصدى لها جنش بسهولة

ق 12: جووول كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي.

عدت جمب خط المرمى 😮🔥 عبد الكبير الوادي يهدر أخطر فرص المباراة لمودرن فيوتشر#ONTime_Sports pic.twitter.com/1gK8a3qrbA — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 28, 2023

ق 8: تسديدة عبد الكبير الوادي تمر بمحاذاة خط المرمى لمصطفى شوبير.

بداية اللقاء