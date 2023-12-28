انتهت نهائي السوبر المصري - الأهلي (4) (2) فيوتشر.. السوبر مع النسر

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 18:49

كتب : FilGoal

أحمد نبيل كوكا - الأهلي - غنام محمد - مودرن فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بين الأهلي ومودرن فيوتشر.

وتأهل الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا بالفوز بهدف دون رد.

فيما تأهل مودرن فيوتشر بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي - 5 تغييرات أمام مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري مؤتمر باتشيكو: أعلم حجم الضغوط على اللاعبين.. وسأعمل على إيجاد الحل نفسيا مؤتمر الرمادي: الفرص المهدرة لا تضيع في التدريب.. وهذا شيء قدري بنسبة 100% تشكيل مودرن فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام الأهلي فريقه السابق

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

--انتهت

ق 116: جووول كريم فؤاد يسجل الرابع للأهلي

ق 113: موديست يسجل الهدف الثالث

بداية الشوط الثاني الإضافي

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الشوط الثاني وإلى شوطين إضافيين

ق 82: جوووول الثاااني والتعااااادل لمودرن فيوتشر محمد محمود يسجل

ق 76: جووول عمر السعيد يقلص الفارق بعد خطأ مصطفى شوبير.

ق 70: 3 تغييرات للأهلي جديدة

ق 64: تغيير أول بمشاركة طاهر بدلا من حسين الشحات

ق 51: بيرسي تاو يهدر بغرابة بعد انفراد بتسديدة تمر أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: جوووول الثااااني.. بينية من كهربا وإنهاء رائع من حسين الشحات.

ق 30: تسديدة بضربة مزدوجة من كهربا يتصدى لها جنش بسهولة

ق 12: جووول كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي.

ق 8: تسديدة عبد الكبير الوادي تمر بمحاذاة خط المرمى لمصطفى شوبير.

بداية اللقاء

الأهلي كأس السوبر المصري مودرن فيوتشر نهائي السوبر المصري
نرشح لكم
إمام عاشور يوجه رسالة إلى "الشامتين": تحلوا بالهدوء مروان عطية أفضل لاعب في السوبر المصري 2023: الجائزة ليست لي وحدي ربيعة: صعبنا نهائي السوبر على أنفسنا.. كريم فؤاد: عانينا من إجهاد في 116 عاما.. 150 لقبا لـ الأهلي والأكثر تتويجا في التاريخ إمام عاشور: أشكر جمهور ولاعبي الأهلي بعد أول بطولة لي.. وتعليق من حسين الشحات السوبر المصري - الأوروبي الأول والأجنبي الخامس.. موديست يكتب التاريخ مع الأهلي اللقب الـ150.. الأهلي يحبط ريمونتادا فيوتشر ويحصد السوبر المصري الـ 14 تعليق من عبد الله السعيد على تواجده في قائمة أمم إفريقيا المبدئية مع منتخب مصر
أخر الأخبار
إمام عاشور يوجه رسالة إلى "الشامتين": تحلوا بالهدوء 7 دقيقة | الكرة المصرية
مروان عطية أفضل لاعب في السوبر المصري 2023: الجائزة ليست لي وحدي 9 دقيقة | الكرة المصرية
ربيعة: صعبنا نهائي السوبر على أنفسنا.. كريم فؤاد: عانينا من إجهاد 22 دقيقة | الكرة المصرية
في 116 عاما.. 150 لقبا لـ الأهلي والأكثر تتويجا في التاريخ 27 دقيقة | الكرة المصرية
إمام عاشور: أشكر جمهور ولاعبي الأهلي بعد أول بطولة لي.. وتعليق من حسين الشحات 32 دقيقة | الكرة المصرية
السوبر المصري - الأوروبي الأول والأجنبي الخامس.. موديست يكتب التاريخ مع الأهلي 39 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (1) وست هام.. جووووول أوووول 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اللقب الـ150.. الأهلي يحبط ريمونتادا فيوتشر ويحصد السوبر المصري الـ 14 47 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 3 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا