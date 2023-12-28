قوائم أمم إفريقيا - الكاميرون تستعيد أونانا.. وثنائي محلي فقط بين 27 لاعبا

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 18:09

كتب : FilGoal

أندري أونانا حارس مرمى الكاميرون

أعلن ريجوبير سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون عن قائمة فريقه المكونة من 27 لاعبا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وشهدت القائمة انضمام أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد بعد أزمة استبعاده أثناء بطولة كأس العالم.

كما ضمت فقط ثنائي محلي من الدوري الكاميروني، يتكون من دوالا ويلفريد ناثان لاعب فيكتوريا يونايتد وليونيل أتيبا لاعب دينامو دوالا.

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حراسة المرمى: أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - فابريس أوندوا (نيم الفرنسي) ديفيس إيباسي (أبها السعودي) - سيمون نجاباندويتنبو (مارسيليا الفرنسي)

خط الدفاع: كريستوفر ووه (رين الفرنسي) - جونيور تشامادو (ستوك سيتي الإنجليزي) - نوهو تولو (سياتل ساوندرز الأمريكي) - دارلين يونجوا (لوريان الفرنسي) - عمر جونزاليس (الرائد السعودي) - هارولد موكودي (أيك أثينا اليوناني) - جان شارل كاستيليتو (نانت الفرنسي) - مالكوم بوكيلي (بوردو الفرنسي) - إنزو تشاتو (مونبلييه الفرنسي)

خط الوسط: أوليفييه نتشام (سامسون سبور التركي) - إيفان نيو (ليجانيس الإسباني) - دوالا ويلفريد ناثان (فيكتوريا يونايتد الكاميروني) - بن نجونجو إليوت (ريدينج الإنجليزي) - أندريه فرانك زامبو أنجيسا (نابولي الإيطالي) - أوليفييه كيمين (قيصري سبور التركي) - ليونيل أتيبا (دينامو دوالا الكاميروني)

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر (بشكتاش التركي) - فرانسوا ريجيس موجي (مارسيليا الفرنسي) - جورج كيفن نكودو (ضمك السعودي) - كلينتون نجي (سيفا سبور التركي) - كارل توكو إيكامبي (أبها السعودي) - فارس مومبانيا (بودو جليمت النرويجي) - فرانك ماجري (تولوز الفرنسي)

ويتواجد منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة مع منتخبات السنغال وغينيا وجامبيا.

واحتل الأسود المركز الثالث في النسخة السابقة داخل الديار، التي توج بها منتخب السنغال واحتلت مصر وصافتها.

قوائم أمم إفريقيا أندريه أونانا قائمة الكاميرون
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