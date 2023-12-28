مؤتمر الرمادي: الفرص المهدرة لا تضيع في التدريب.. وهذا شيء قدري بنسبة 100%

تعجب أيمن الرمادي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا من الفرص الكثيرة المهدرة في لفريقه أمام بيراميدز في مباراة المركز الثالث بالسوبر المصري للأندية الأبطال.

حصد بيراميدز المركز الثالث والميدالية البرونزية لـ كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بالفوز على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 4-5 بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

وشهدت المباراة لقطة ستظل محفورة لفترة طويلة جدا في ذهن عشاق الكرة المصرية وأيضا العالمية بعد إهدار أحمد ياسر ريان الغريب للغاية.

وقال أيمن الرمادي خلال المؤتمر الصحفي: "غاب التوفيق عنا بصورة كبيرة في المباراة، والفرص التي ضاعت لا تضيع في التدريب".

وأضاف "هذه البطولة أظهرت إيجابيات كثيرة وبعض السلبيات، ونحتاج لمزيد من العمل لتصويب الأمور".

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من أغرب الفرص في التاريخ!



المرمى خالٍ تماماً ولكن أحمد ياسر ريان يسدد في القائم#سيراميكا_كليوباترا_بيراميدز #كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/sZhQdRiOPh — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

وواصل "خلال المباراة كان هناك مبالغة في إهدار الفرص، وليس بسبب الرعونة أو ضعف المهارة، وهذا شيء قدري بنسبة 100%".

وتابع "كنا نتمنى أن نصل للنهائي، وفخور بفريقي رغم أننا تفوقنا في الشوط الثاني مع نزول للاعبين الأساسيين لبيراميدز".

وأتم "بيراميدز سجلوا من أول فرصة لهم ولم أرى مباراة شهدت هذا الكم من الفرص المهدرة".

واكتفى الفريقان بـ 5 ركلات ترجيحية لكل فريق هذه المرة بعد الماراثون السابق بين بيراميدز ومودرن فيوتشر والذي استمر لـ 34 ركلة ترجيحية.

وسيحصد بيراميدز جائزة قدرها 75 ألف دولار وسيراميكا 50 ألف دولار هي قيمة الجوائز المالية للبطولة.