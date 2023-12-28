تشكيل الأهلي - 5 تغييرات أمام مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري

أجرى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي 5 تغييرات على تشكيل الفريق الذي سيواجه مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وتبدأ المباراة في استاد محمد بن زايد في إمارة أبو ظبي بالإمارات، في السابعة مساءً.

ويبدأ مصطفى شوبير ورامي ربيعة بدلا من محمد الشناوي وياسر إبراهيم بعد إصابة الثنائي في المباراة الماضية.

ويحل مروان عطية أساسيا بدلا من عمرو السولية في الوسط.

ويتواجد حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" في الهجوم عوضا عن طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا" – بيرسي تاو

ويسعى الأهلي لحصد لقب السوبر المصري للمرة الـ 14 في تاريخه.

فيما يأمل مودرن فيوتشر حصد اللقب لأول مرة في تاريخه من أول مشاركة.