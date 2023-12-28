تشكيل مودرن فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام الأهلي فريقه السابق

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 17:37

كتب : FilGoal

مروان محسن

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

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خط الدفاع: جوناثان نجويم - محمد ربيعة - علي الفيل - باسم علي

خط الوسط: غنام محمد - بابا توندي بيلو - محمد صادق - عبد الكبير الوادي - أحمد عاطف

خط الهجوم: مروان محسن

البدلاء: محمود حمدي - محمود رزق - محمد عبد السلام - محمد محمود - علي زعزع - أموراني حساني - عمر السعيد - كجالي درامي - هشام عادل\

ويلعب مروان محسن مهاجم مودرن فيوتشر ضد فريقه السابق الأهلي.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي.

وتأهل فيوتشر إلى النهائي على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بعد تألق حارسه محمود عبد الرحيم جنش، وماراثون استمر لـ 17 ركلة لكل فريق.

بينما تأهل الأهلي بفوز صعب على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد سجله جاستيس أرثر في شباكه بالخطأ في الدقيقة 95.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث فاز بيراميدز بركلات الترجيح.

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