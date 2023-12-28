ميهوب: لا يوجد تقصير من لاعبي بيراميدز.. ولا نستطيع التدخل في الإصابات

شدد أحمد ميهوب حارس بيراميدز على أنه لا يوجد أي تقصير من لاعبي الفريق خلال كأس السوبر المصري.

وحصد بيراميدز المركز الثالث والميدالية البرونزية لـ كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بالفوز على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 4-5 بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

وقال ميهوب عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "مباريات الكؤوس حساباتها مختلفة عن البطولات الأخرى، واجهنا سوء توفيق في المباراة وخلال ركلات الترجيح وهذا أمر وارد".

وأضاف "المباراة أمام سيراميكا كانت متوازنة بين الفريقين، وواجهنا فريقا محترما، ولا أستطيع قول أسباب، ولا يوجد تقصير من اللاعبين".

وأكمل "بالتأكيد الجميع كان هدفه حصد اللقب، والكل قدّم ما لديه".

وأردف "الإصابات ضربت الفريق بقوة وأغلبها كسور، وليست عضلية، واللاعبون يغيبون لفترات طويلة ولا نستطيع التدخل في هذا الأمر".

وأتم "بعد التوقف القادم سيعود الجميع وستكون بداية جديدة للفريق مستقبلا".

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استمتع بهذا الهدف..



تسديدة "لوب" متقنة من مصطفى فتحي تسكن الشباك#سيراميكا_كليوباترا_بيراميدز #كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/vtPCagY40c — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

وتألق ميهوب ومنع الركلة الترجيحية الخامسة وقاد بيراميدز للمركز الثالث في البطولة.