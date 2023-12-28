لقطة ستظل خالدة وركلات جزاء مجددا.. بيراميدز يحسم برونزية السوبر المصري أمام سيراميكا

حصد بيراميدز المركز الثالث والميدالية البرونزية لـ كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بالفوز على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 4-5 بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

سجل هدف بيراميدز: مصطفى فتحي، فيما سجل أحمد قندوسي هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد.

واكتفى الفريقان بـ 5 ركلات ترجيحية لكل فريق هذه المرة بعد الماراثون السابق بين بيراميدز ومودرن فيوتشر والذي استمر لـ 34 ركلة ترجيحية.

وسيحصد بيراميدز جائزة قدرها 75 ألف دولار وسيراميكا 50 ألف دولار هي قيمة الجوائز المالية للبطولة.

وشهدت المباراة لقطة ستظل محفورة لفترة طويلة جدا في ذهن عشاق الكرة المصرية وأيضا العالمية بعد إهدار أحمد ياسر ريان الغريب للغاية.

التشكيل

بدأ جون إيبوكا في هجوم سيراميكا كليوباترا على حساب أحمد ياسر ريان.

في المقابل اعتمد جايمي باتشيكو على مجموعة من البدلاء ودفع بسيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه وأحمد فتحي وأحمد توفيق.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا وتحصل رجب نبيل على بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة 9 بعد تدخل قوي على محمد رضا بوبو.

وفي الدقيقة 18 تألق أحمد ميهوب حارس بيراميدز ومنع صامويل أمادي المنفرد من التقدم لسيراميكا في النتيجة.

سيطرة بيراميدز على الكرة في الشوط الأول لم تعرف أي خطورة محققة على مرمى محمد بسام.

وتحصل يوسف أسامة نبيه على بطاقة صفراء عقب عرقلة محمد توني.

محاولات لاعبو سيراميكا في نهاية الشوط الأول لم تعرف تهديد لمرمى ميهوب وانتهى بالتعادل السلبي.

وأجرى باتشيكو في بداية الشوط الثاني 4 تغييرات فدفع بكل من عبد الله السعيد ورمضان صبحي ووليد الكرتي ومصطفى فتحي بدلا من محمد رضا ومهند لاشين وسيف جعفر ويوسف نبيه.

وتحصل زلاكة على بطاقة صفراء في الدقيقة 51.

وشتت محمود مرعي ببراعة كرة من على خط المرمى، ثم أصيب عضليا وخرج في الدقيقة 56 وعوضه أحمد سامي.

وشارك أحمد ياسر ريان بدلا من إيبوكا في الدقيقة 58.

وأهدر ريان 3 فرص محققة للتسجيل في ظرف 5 دقائق، الأولى انفراد تام في الدقيقة 59 أبعدها ميهوب.

وبعد دقيقتين حاول استغلال تشتيت الحارس الخاطئ وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 65 أهدر فرصة أغرب من الخيال، ريان تخطى ميهوب وانفرد في مواجهة المرمى الخالي تماما من الحارس وسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن بكل غرابة رغم عدم وجود رقابة حقيقة وسط دهشة وذهول كل ما شاهد اللقطة سواء في الملعب أو خارجه.

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استمتع بهذا الهدف..



تسديدة "لوب" متقنة من مصطفى فتحي تسكن الشباك#سيراميكا_كليوباترا_بيراميدز #كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/vtPCagY40c — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

أحمد قندوسي سجل سريعا هدف تقدم سيراميكا في الدقيقة 70 بتسديدة سكنت يمين مرمى بيراميدز، ليصبح صاحب أول هدف لسيراميكا كليوباترا في تاريخه بكأس السوبر.

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من أغرب الفرص في التاريخ!



المرمى خالٍ تماماً ولكن أحمد ياسر ريان يسدد في القائم#سيراميكا_كليوباترا_بيراميدز #كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/sZhQdRiOPh — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

ورد البديل مصطفى فتحي بهدف أكثر من رائع بتسديدة ساقطة من فوق الحارس محمد بسام وأدرك التعادل لبيراميدز في الدقيقة 78 وهو أيضا أول هدف لبيراميدز في تاريخه بكأس السوبر.

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بتسديدة رائعة..



أحمد قندوسي يسجل الهدف الأول وسيراميكا يتقدم #سيراميكا_كليوباترا_بيراميدز #كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/pSsKnIVptm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

وتألق ميهوب في آخر دقائق المباراة وتصدى لركلة حرة مباشرة نفذها محمد شكري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع، وانتقل الفريقان لركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

سدد عبد الله السعيد الركلة الأولى بنجاح ورد أحمد ياسر ريان بتسجيل الركلة الأولى لسيراميكا ليبدأ مشوار الركلات الترجيحية بتعادل.

وسجل رمضان ركلة بيراميدز الثانية على يمين بسام، وتعادل أحمد رمضان بركلة مسددة في منتصف المرمى ليظل التعادل قائما 2-2.

وببراعة سجل كريم حافظ الركلة الثالثة لبيراميدز، وأدرك محمد شكري التعادل.

تواصل التعادل وسجل وليد الكرتي الركلة الرابعة لبيراميدز، وسجل محمود نبيل الركلة الرابعة لسيراميكا على يسار الحارس.

وأودع فاخري لاكاي الركلة الخامسة في الشباك لبيراميدز، وتصدى أحمد ميهوب لركلة محمد توني قائدا بيراميدز لحصد المركز الثالث في كأس الرابطة.