مران الزمالك - تأهيل شيكابالا.. وموعد وصول سامسون ونداي

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 16:57

كتب : إبراهيم رمضان

سامسون أكينيولا يسجل هدف الزمالك الثاني في سموحة

استأنف فريق الزمالك تدريباته عصر اليوم الخميس على ملعب النادي تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، استعداداً للفترة المقبلة.

وعقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران وأثنى على المجهود المبذول من الجميع خلال الفترة الماضية.

و طالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة استغلال الفترة الحالية والعمل بكل قوة وتركيز في التدريبات.

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وأدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق، مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية المتنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الفني للفريق لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

واكتفى "شيكابالا" بأداء التدريبات البدنية والتأهيلية فقط داخل صالة الجيمانيزيوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية بناء على قرار الجهاز الفني.

في المقابل يصل إلى القاهرة غداً الجمعة، الثنائي السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيداً للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض.

وأكد أحمد حسني المدير الإداري للفريق أنه قام بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودة إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان إبراهيما نداي وسامسون أكينولا استغلا حصول الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوع وسافرا إلى بلادهما بعد الحصول على إذن الجهاز الفني.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

الزمالك معتمد جمال
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