تحديد موعد قرعة كأس الرابطة المصرية 2023-24

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 16:19

كتب : FilGoal

كأس الرابطة المصرية المحترفة

حددت رابطة الأندية المحترفة موعد بطولة كأس الرابطة في نسختها الثالثة لموسم 2023-24.

وستقام البطولة خلال الفترة التي تشهد إقامة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وأوضحت الرابطة موعد القرعة: يوم الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر في تمام الساعة الثانية ظهرا.

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مقر القرعة: اتحاد الكرة بالجبلاية.

واعتذر كل من الأهلي والزمالك عن المشاركة في البطولة، لتشهد مشاركة 16 فريقا.

يذكر أن فيوتشر حقق لقب النسخة الأولى على حساب غزل المحلة بنتيجة 5-1.

فيما حقق سيراميكا كليوباترا لقب النسخة الثانية على حساب المصري بنتيجة 4-1.

يذكر أن عقوبات الانسحاب عن عدم المشاركة في كأس الرابطة هي خصم قيمة مليون جنيه مصري قيمة المشاركة في الدوري المصري بحسب اللائحة.

كأس الرابطة المصرية
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