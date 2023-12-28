تحديد موعد قرعة كأس الرابطة المصرية 2023-24

حددت رابطة الأندية المحترفة موعد بطولة كأس الرابطة في نسختها الثالثة لموسم 2023-24.

وستقام البطولة خلال الفترة التي تشهد إقامة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وأوضحت الرابطة موعد القرعة: يوم الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر في تمام الساعة الثانية ظهرا.

مقر القرعة: اتحاد الكرة بالجبلاية.

واعتذر كل من الأهلي والزمالك عن المشاركة في البطولة، لتشهد مشاركة 16 فريقا.

يذكر أن فيوتشر حقق لقب النسخة الأولى على حساب غزل المحلة بنتيجة 5-1.

فيما حقق سيراميكا كليوباترا لقب النسخة الثانية على حساب المصري بنتيجة 4-1.

يذكر أن عقوبات الانسحاب عن عدم المشاركة في كأس الرابطة هي خصم قيمة مليون جنيه مصري قيمة المشاركة في الدوري المصري بحسب اللائحة.