لا جازيتا: نجم إنتر رفض عرضا سعوديا مغريا
الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 16:11
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر رفض عرضا مغريا من الهلال السعودي في الصيف الماضي.
هاكان تشالهان أوجلو
النادي : إنتر
وأوضح التقرير أن العرض كان لمدة 4 مواسم، مقابل 18 مليون يورو في الموسم.
وأضاف التقرير أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض للنجم التركي في أغسطس.
قبل أن يقدم عرضا جديدا في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، وأجاب تشالهان أوجلو بالرفض أيضا.
ورجح التقرير أن تكون رغبة هاكان هي الاستمرار مع إنتر في الموسم الحالي في ظل مشاركته باستمرار.
وشارك التركي مع إنتر في 25 مباراة مع إنتر هذا الموسم بمختلف المسابقات.
وسجل هاكان 8 أهداف وصنع 3.
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