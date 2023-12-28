لا جازيتا: نجم إنتر رفض عرضا سعوديا مغريا

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 16:11

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - ميلان

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر رفض عرضا مغريا من الهلال السعودي في الصيف الماضي.

وأوضح التقرير أن العرض كان لمدة 4 مواسم، مقابل 18 مليون يورو في الموسم.

وأضاف التقرير أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض للنجم التركي في أغسطس.

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قبل أن يقدم عرضا جديدا في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، وأجاب تشالهان أوجلو بالرفض أيضا.

ورجح التقرير أن تكون رغبة هاكان هي الاستمرار مع إنتر في الموسم الحالي في ظل مشاركته باستمرار.

وشارك التركي مع إنتر في 25 مباراة مع إنتر هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وسجل هاكان 8 أهداف وصنع 3.

إنتر هاكان تشالهان أوجلو
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