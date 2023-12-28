الدرجة الثانية ب - إلغاء مباراة المنصورة مع مالية كفر الزيات لسوء أرضية الملعب

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 15:41

كتب : رضا السنباطي

استاد المنصورة

تسبب سوء أرضية استاد المنصورة في إلغاء مباراة الفريق أمام مالية كفر الزيات.

وكان من المقرر أن يستضيف نادي المنصورة نظيره مالية كفر الزيات في ختام الدور الأول للمجموعة الخامسة بدوري القسم الثاني ب.

وقرر فرج سعد حكم مباراة المنصورة مع مالية كفر الزيات إلغاء اللقاء نظرا لسوء أرضية استاد المنصورة بعد هطول الآمطار.

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ويحتل مالية كفر الزيات المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

فيما يتواجد نادي المنصورة المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

ويحتل مركز شباب القزازين صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة

مالية كفر الزيات نادي المنصورة
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