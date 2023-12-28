منتخب مصر يكشف لـ في الجول حقيقة اعتذار سام مرسي عن عدم المشاركة في كأس إفريقيا

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 15:28

كتب : FilGoal

سام مرسي - إيبسويتش تاون

كشف منتخب مصر حقيقة اعتذار سام مرسي لاعب إبسيوتش تاون عن عدم المشاركة في كأس إفريقيا المقبلة.

سام مرسي

النادي : إبسويتش تاون

مصر

وذكرت صحيفة "East Anglican Daily Times "البريطانية، أن سام مرسي رفض دعوة المنتخب المصري لتمثيل الفراعنة في كأس إفريقيا من أجل التركيز على صعود نادي إيبسويتش تاون للدوري الانجليزي الممتاز.

وقال محمد غرابة مدير منتخب مصر لـFilGoal.com : "كل ما يثار عن اعتذار سام مرسي عن عدم المشاركة في أمم إفريقيا (كلام صحافة)".

أخبار متعلقة:
رومانو: رغبة 3 أندية في ضم المجبري هي السبب في غيابه عن أمم إفريقيا رفض الإفراج عن رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم كأس إفريقيا - كل ما تريد معرفة عن فندق إقامة منتخب مصر ومقر التدريبات مدرب تونس: لاعب مانشستر يونايتد سيغيب عن أمم إفريقيا لهذا السبب

وأضاف "اللاعب لم يبلغنا بأي شيء، وسنعلن القائمة النهائية للمنتخب يوم 30 ديسمبر".

وتواجد سام مرسي في القائمة الأولية لمنتخب مصر تمهيدا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تقام في يناير المقبل في كوت ديفوار.

وكان روي فيتوريا مدرب منتخب مصر قد أعلن عن قائمة مبدئية للبطولة ضمت 55 لاعبا. (طالع القائمة بالكامل من هنا)

وتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتعادل إبسويتش تاون أمام ليستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 24 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب".

بهذه النتيجة رفع إبسويتش تاون رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني خلف ليستر سيتي الذي رفع رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة.

ويصعد المركزين الأول والثاني مباشرة من تشامبيونشيب مباشرة إلى الدوري الإنجليزي.

منتخب مصر سام مرسي
نرشح لكم
خبر في الجول – تشخيص إصابة حسين الشحات التي أبعدته عن أمم إفريقيا تعليق من فيتوريا على إرهاق لاعبي الأهلي.. وسبب عدم وعده بالفوز بأمم إفريقيا خرج 13 وانضم 12.. وجه الاختلاف بين قائمتي مصر في أمم إفريقيا 2021 و2023 8 لاعبين لأول مرة مع مصر في كأس أمم إفريقيا مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد فيتوريا يكشف سبب ضم الشناوي وصبحي.. واستبعاد الشحات سام مرسي وياسر إبراهيم وشريف.. كل المستبعدين من منتخب مصر في أمم إفريقيا قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) شيفيلد.. بداية المباراة 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أفلت من "ريمونتادا" متأخرة.. تشيلسي يفوز على لوتون بسيناريو مثير 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – تشخيص إصابة حسين الشحات التي أبعدته عن أمم إفريقيا 41 دقيقة | منتخب مصر
قوائم أمم إفريقيا - لاعب مانشستر يونايتد السابق يقود كاب فيردي في مجموعة مصر 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل مانشستر سيتي - ألفاريز يقود الهجوم.. ودي بروين على دكة البدلاء ضد شيفيلد 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعليق من فيتوريا على إرهاق لاعبي الأهلي.. وسبب عدم وعده بالفوز بأمم إفريقيا 58 دقيقة | منتخب مصر
استراحة في الدوري المصري – البنك الأهلي (0) - (1) المقاولون.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
خرج 13 وانضم 12.. وجه الاختلاف بين قائمتي مصر في أمم إفريقيا 2021 و2023 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 3 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز