منتخب مصر يكشف لـ في الجول حقيقة اعتذار سام مرسي عن عدم المشاركة في كأس إفريقيا

كشف منتخب مصر حقيقة اعتذار سام مرسي لاعب إبسيوتش تاون عن عدم المشاركة في كأس إفريقيا المقبلة.

سام مرسي النادي : إبسويتش تاون مصر

وذكرت صحيفة "East Anglican Daily Times "البريطانية، أن سام مرسي رفض دعوة المنتخب المصري لتمثيل الفراعنة في كأس إفريقيا من أجل التركيز على صعود نادي إيبسويتش تاون للدوري الانجليزي الممتاز.

وقال محمد غرابة مدير منتخب مصر لـFilGoal.com : "كل ما يثار عن اعتذار سام مرسي عن عدم المشاركة في أمم إفريقيا (كلام صحافة)".

وأضاف "اللاعب لم يبلغنا بأي شيء، وسنعلن القائمة النهائية للمنتخب يوم 30 ديسمبر".

وتواجد سام مرسي في القائمة الأولية لمنتخب مصر تمهيدا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تقام في يناير المقبل في كوت ديفوار.

وكان روي فيتوريا مدرب منتخب مصر قد أعلن عن قائمة مبدئية للبطولة ضمت 55 لاعبا. (طالع القائمة بالكامل من هنا)

وتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتعادل إبسويتش تاون أمام ليستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 24 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب".

بهذه النتيجة رفع إبسويتش تاون رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني خلف ليستر سيتي الذي رفع رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة.

ويصعد المركزين الأول والثاني مباشرة من تشامبيونشيب مباشرة إلى الدوري الإنجليزي.