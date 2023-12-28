انتهت في كأس السوبر - بيراميدز (1) 5-4 (1) سيراميكا.. قمة الإثارة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 14:51

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - بيراميدز - سيراميكا

يلعب سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في تمام الثالثة عصرا لتحديد صاحب المركز الثالث بكأس السوبر على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا.

لمتابعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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بيراميدز يفوز 5-4 بركلات الترجيح

نهاية الوقت الأصلي

ق77 جووول لصالح بيراميدز عن طريق مصطفي فتحي الذي وضع الكرة لوب بطريقة رائعة.

ق70 كرة عرضية من الطرف الأيمن ليسددها قندوسي بشكل رائع على الطاير لتسكن الشباك

ق64 أحمد ياسر ريان يهدر هدف محقق والمرمى خالي بغرابة شديدة

ق60 هدف عالمي يضيع بعد تسديدة احمد ياسر ريان

ق58 أحمد ميهوب حارس مرمى بيراميدز ينقذ هدف محقق من أمام محمود زلاكة لاعب سيراميكا

ق48 إنقاذ رائع من محود مرعي مدافع بيراميدز الذي أنقذ هدف مؤكدا قبل سكون الكرة الشباك

ق46 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح سيراميكا عن طريق قندوسي لكنها بعيدة عن القائم الأيمن.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح سيراميكا عن طريق محمد عادل لكنها بعيدة عن المرمى.

ق22 صويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق محمد رضا لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق18 انفراد تام من صامويل أمادي لاعب سيراميكا كليوباترا ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن تصدب رائع من حارس المرمى.

ق5 عرضية خطيرة من محمود زلاكة يبعدها محمود مرعي في اللحظة الأخيرة.

ق1 صدام رأسي بين مدافع سيراميكا وفخري لاكاي لاعب بيراميدز الذي تعرض لإصابة ثم عاد سريعا لاستكمال المباراة.

انطلاق المباراة

السوبر المصري سيراميكا كليوباترا بيراميدز
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