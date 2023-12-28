تشكيل سيراميكا كليوباترا - قندوسي أساسي وإيبوكا يقود الهجوم أمام بيراميدز في السوبر

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 14:12

كتب : FilGoal

هدف جون إيبوكا الأول مع سيراميكا ضد فاركو

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في مباراة تحديد المركز الثالث بمسابقة السوبر المصري للأبطال، في البطولة المقامة في أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد تشكيل سيراميكا كليوباترا مشاركة الجزائري أحمد قندوسي بشكل أساسي، وكذلك جون إيبوكا الذي حل بدلا من أحمد ياسر ريان.

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وجاء تشكيل سيراميكا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - أحمد قندوسي - محمد عادل - صامويل امادي - محمود زلاكة

خط الهجوم: جون إيبوكا.

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