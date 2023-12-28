تشكيل بيراميدز - سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة يقودان الهجوم أمام سيراميكا كليوباترا
الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 14:09
كتب : FilGoal
يتواجد الثنائي سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه في التشكيل الأساسي لنادي بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا.
ويلعب بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا على استاد محمد بن زايد بأبو ظبي في مباراة تحديد المركز الثالث بالسوبر المصري للأبطال.
وأعلن جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا.
وجاء التشكيل كالتالي:
الحارس: أحمد ميهوب
الدفاع: أحمد فتحي - أسامة جلال - محمود مرعي – كريم حافظ
الوسط: مهند لاشين – ومحمد رضا بوبو – أحمد توفيق - سيف فاروق جعفر
الهجوم: يوسف أسامة نبيه – فخري لاكاي.
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