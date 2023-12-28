عواد يكشف حقيقة تلقيه عروضا من الدوري السعودي

كشف محمد عواد حارس مرمى الزمالك حقيقة توليه عروضا من أندية الدوري السعودي.

وينتهي تعاقد عواد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وقال عواد عبر صحيفة "اليوم" السعودية: "حدث تواصل من جانب بعض الأندية السعودية للتعاقد معي في فترة الانتقالات الشتوية ولكن العروض لم تصل إلى الحيز الرسمي حتى هذه اللحظة. الأمر متروك لإدارة الزمالك".

وكشف المصدر "من المنتظر تقديم النادي السعودي عرضا رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة لصالح نادي الزمالك".

وتابع "الزمالك كان قد أبدى اهتمامه بتجديد عقد محمد عواد ولكن بسبب ضغط المباريات لم يتواصل الطرفان حتى الآن".

وأوضح "عواد لا يمانع تجديد تعاقده مع الزمالك ولكن حال وصول العرض الرسمي إلى النادي سيتم مناقشته".

واختتم المصدر تصريحاته "من المتوقع أن تكون هناك جلسة بين اللاعب وممثلي الزمالك لمناقشة العرض فور تقديمه ومفاوضات التجديد"..

وانضم محمد عواد إلى الزمالك في صيف 2019 لمدة خمس مواسم قادما من الإسماعيلي.

وشارك عواد في 84 مباراة مع الزمالك وحافظ على نظافة شباكه 42 مرة.

وخاض عواد تجربة احترافية في السعودية سابقا عندما لعب مع الوحدة معارا من الإسماعيلي لمدة موسم.