قوائم أمم إفريقيا - المغرب يعلن قائمته المدججة بالنجوم.. وتواجد لاعب بيراميدز

أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب قائمته المدججة بالنجوم التي يدخل بها غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2023.

وكشف الركراكي عن القائمة التي تضم 27 لاعبا يخوض بهم البطولة التي تبدأ في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.

ويعتمد الركراكي على الكتيبة التي قادت المغرب للحصول على المركز الرابع بكأس العالم 2022.

وشهدت القائمة تواجد نصير مزراوي مدافع بايرن ميونيخ الذي غاب عن مباريات فريقه الأخيرة بسبب الإصابة.

فيما تواجد اسم سفيان بوفال جناح الريان القطري الذي عاد من الإصابة مؤخرا.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 🚨 Introducing our #AtlasLions for the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, Cote d'Ivoire 2023! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ID0cwamxrs — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 28, 2023

وكان عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة السعودي أبرز الغائبين عن القائمة.

فيما تواجد محمد الشيبي لاعب بيراميدز في القائمة النهائية.

وجاءت قائمة المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - مهدي بنعبيد.

الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - نصير مزراوي - يحيى عطية الله - يونس عبد الحميد - شادي رياض - عبد الكبير عبقار - محمد الشيبي.

الوسط: أمير ريشاردسون - عز الدين أوناحي - سفيان أمرابط - أسامة العزوزي - سليم أملاح - بلال الخنوس - إسماعيل الصيباري - أمين حارث.

الهجوم: حكيم زياش - أمين عدلي - سفيان بوفال - طارق تيسودالي - عبد الصمد الزلزولي - يوسف النصيري - أيوب الكعبي.

وستقام البطولة في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة التي تضم منتخبات : زامبيا والكونغو الديموقراطية وتنزانيا.