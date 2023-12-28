مصدر من نادي طنطا لـ في الجول: اقتربنا من الاتفاق مع طلائع الجيش بشأن الدح

اقترب نادي طلائع الجيش من التعاقد مع عبد الرحمن الدح لاعب طنطا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وينتهي تعاقد الدح مع طنطا بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر من نادي طنطا لـ : "اقتربنا من إتمام الاتفاق مع طلائع الجيش حول انتقال عبد الرحمن الدح لاعب الفريق إلى صفوفهم خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأضاف "اللاعب ينتهي تعاقده مع النادي بعد 6 أشهر ويحق له الريحل مجانا بداية من الموسم المقبل".

ويجيد عبد الرحمن الدح اللعب في مركزي خط الوسط وصانع الألعاب.

صاحب الـ24 عاما لعب 26 مباراة بقميص نادي طنطا وسجل 5 أهداف.

ويحتل نادي طلائع الجيش المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.