مصدر من نادي طنطا لـ في الجول: اقتربنا من الاتفاق مع طلائع الجيش بشأن الدح
الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 12:19
كتب : عمرو نبيل
اقترب نادي طلائع الجيش من التعاقد مع عبد الرحمن الدح لاعب طنطا خلال فترة الانتقالات الشتوية.
عبد الرحمن الدح
النادي : طنطا
وينتهي تعاقد الدح مع طنطا بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.
وقال مصدر من نادي طنطا لـ : "اقتربنا من إتمام الاتفاق مع طلائع الجيش حول انتقال عبد الرحمن الدح لاعب الفريق إلى صفوفهم خلال فترة الانتقالات الشتوية".
وأضاف "اللاعب ينتهي تعاقده مع النادي بعد 6 أشهر ويحق له الريحل مجانا بداية من الموسم المقبل".
ويجيد عبد الرحمن الدح اللعب في مركزي خط الوسط وصانع الألعاب.
صاحب الـ24 عاما لعب 26 مباراة بقميص نادي طنطا وسجل 5 أهداف.
ويحتل نادي طلائع الجيش المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.
نرشح لكم
عواد يكشف حقيقة تلقيه عروضا من الدوري السعودي خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه مع إبراهيم عادل بشأن تمديد تعاقده مدرب زد: شادي حسين استعاد الثقة.. وزيكو لديه الأفضل رئيس سموحة يكشف حقيقة مفاوضات ثنائي الأهلي ومروان حمدي مواعيد مباريات الخميس 28 ديسمبر 2023.. الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي السوبر والدوري الإنجليزي السوبر المصري - ميهوب: طموح فيوتشر الفوز باللقب تقرير: الأهلي قدم عرضا لضم مهاجم سيريس السويدي بيبو: جاهزون لمواجهة مودرن فيوتشر.. والأهلي يقاتل حتى صافرة النهاية