خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه مع إبراهيم عادل بشأن تمديد تعاقده

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 11:47

كتب : عمرو نبيل

البنك الأهلي - بيراميدز - إبراهيم عادل

أتم بيراميدز اتفاقه مع إبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق بشأن تمديد تعاقده.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويمتد عقد إبراهيم عادل الحالي مع بيراميدز حتى صيف 2025.

وحسبما علم فإن مسؤولي نادي بيراميدز اتفقوا مع إبراهيم عادل على تمديد تعاقده لمدة موسمين قبل السفر إلى الإمارات، من أجل المشاركة في كأس السوبر المصري.

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وسيتم توقيع العقود الجديدة التي تمتد إلى 2027 بعد العودة من أبو ظبي العاصمة الإماراتية.

ويخوض إبراهيم عادل في الوقت الحالي آخر مراحل البرنامج التأهيلي بعد إصابته تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

وتعرض إبراهيم عادل لكسر في كاحل القدم خلال مواجهة الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن نادي بيراميدز وقتها غياب اللاعب لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع.

صاحب الـ22 عاما لعب 114 مباراة بقيمص بيراميدز وسجل 27 هدفا وصنع 9 آخرين.

في المقابل يواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا في الثالثة من عصر الخميس على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبو ظبي في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري بشكلها الجديد.

وكان بيراميدز قد خسر من مودرن فيوتشر في نصف النهائي بركلات الترجيح، فيما فاز الاهلي على سيراميكا كليوباتر في نصف النهائي الآخر بهدف دون رد.

يذكر أن بيراميدز يشارك في بطولة السوبر للمرة الثانية على التوالي.

وفي النسخة الماضية فاز الأهلي على بيراميدز في السوبر المصري الماضي بهدف دون رد وتوج بالبطولة.

بيراميدز إبراهيم عادل
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