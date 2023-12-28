مدرب زد: شادي حسين استعاد الثقة.. وزيكو لديه الأفضل

أرجع محمد ثابت صاروخ المدرب العام لنادي زد تألق شادي حسين مهاجم الفريق إلى استعادة الثقة بعد فترة من تراجع المستوى بقميص الأهلي.

وانضم شادي حسين لصفوف نادي زد بداية الموسم الحالي قادما من الأهلي.

وقال محمد ثابت عبر القناة الأولى: "معدل الأعمار لدينا في زد يساعدنا على النجاح".

وأضاف "مجدي عبد العاطي منح شادي حسين ثقة كبيرة خاصة بعد فترة لم يشارك فيها مع الأهلي وأوضحنا له أنه لاعب كبير والنتيجة ظهرت في الملعب"

وواصل "مصطفى زيكو لا يزال لديه الأفضل ليقدمه خلال الفترة المقبلة".

وأتم "طموحنا يكبر ومجدي عبد العاطي يتحدث مع اللاعبين ويقول لهم "لازم تصدقوا نفسكوا" ".

وتصدر زد جدول ترتيب الدوري عقب الفوز على الداخلية 3-1 في المباراة التي أقسمت ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

وسجل أهداف زد: شادي حسين (6+45) ومصطفى زيكو (66) ومحمد سمير (73) فيما أحرز مهاب ياسر هدف الداخلية الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (88).

زد حقق انتصاره الخامس خلال الموسم الحالي خلال 9 مباريات وتعادل في 4 آخرين ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم بالمسابقة.

الفوز رفع رصيد نادي زد إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي لعب مباراة أقل.

فيما توقف رصيد نادي الداخلية عند 7 نقاط في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري.