مدرب زد: شادي حسين استعاد الثقة.. وزيكو لديه الأفضل

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 11:15

كتب : FilGoal

شادي حسين - زد

أرجع محمد ثابت صاروخ المدرب العام لنادي زد تألق شادي حسين مهاجم الفريق إلى استعادة الثقة بعد فترة من تراجع المستوى بقميص الأهلي.

وانضم شادي حسين لصفوف نادي زد بداية الموسم الحالي قادما من الأهلي.

وقال محمد ثابت عبر القناة الأولى: "معدل الأعمار لدينا في زد يساعدنا على النجاح".

أخبار متعلقة:
لا مواجهة سعودية نارية.. قرعة دوري أبطال آسيا تصدم الفيحاء بالنصر رئيس سموحة يكشف حقيقة مفاوضات ثنائي الأهلي ومروان حمدي مواعيد مباريات الخميس 28 ديسمبر 2023.. الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي السوبر والدوري الإنجليزي طالب بثورة في التعاقدات.. الشباب يقيل الكرواتي إيجور بيسكان

وأضاف "مجدي عبد العاطي منح شادي حسين ثقة كبيرة خاصة بعد فترة لم يشارك فيها مع الأهلي وأوضحنا له أنه لاعب كبير والنتيجة ظهرت في الملعب"

وواصل "مصطفى زيكو لا يزال لديه الأفضل ليقدمه خلال الفترة المقبلة".

وأتم "طموحنا يكبر ومجدي عبد العاطي يتحدث مع اللاعبين ويقول لهم "لازم تصدقوا نفسكوا" ".

وتصدر زد جدول ترتيب الدوري عقب الفوز على الداخلية 3-1 في المباراة التي أقسمت ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

وسجل أهداف زد: شادي حسين (6+45) ومصطفى زيكو (66) ومحمد سمير (73) فيما أحرز مهاب ياسر هدف الداخلية الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (88).

زد حقق انتصاره الخامس خلال الموسم الحالي خلال 9 مباريات وتعادل في 4 آخرين ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم بالمسابقة.

الفوز رفع رصيد نادي زد إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي لعب مباراة أقل.

فيما توقف رصيد نادي الداخلية عند 7 نقاط في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري.

شادي حسين نادي زد
نرشح لكم
رئيس سموحة يكشف حقيقة مفاوضات ثنائي الأهلي ومروان حمدي مواعيد مباريات الخميس 28 ديسمبر 2023.. الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي السوبر والدوري الإنجليزي السوبر المصري - ميهوب: طموح فيوتشر الفوز باللقب تقرير: الأهلي قدم عرضا لضم مهاجم سيريس السويدي بيبو: جاهزون لمواجهة مودرن فيوتشر.. والأهلي يقاتل حتى صافرة النهاية خبر في الجول – تطورات إصابة مصطفى شلبي وموقفه من العودة للمران سجل أول أهدافه.. حسام حسن يقود سموحة للفوز على طلائع الجيش ودخول المربع الذهبي خبر في الجول – قرار من فيتوريا بشأن لاعبي الأهلي.. وموعد السفر إلى كوت ديفوار
أخر الأخبار
لا فرصة لـ أوسوريو.. فوساتي مدربا لـ بيرو 6 دقيقة | أمريكا
جوارديولا يكشف ما قاله لاعبوه أثناء العودة من السعودية "سمعتهم وهم لا يشعرون" 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب زد: شادي حسين استعاد الثقة.. وزيكو لديه الأفضل 27 دقيقة | الكرة المصرية
لا مواجهة سعودية نارية.. قرعة دوري أبطال آسيا تصدم الفيحاء بالنصر 48 دقيقة | سعودي في الجول
رئيس سموحة يكشف حقيقة مفاوضات ثنائي الأهلي ومروان حمدي 49 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الخميس 28 ديسمبر 2023.. الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي السوبر والدوري الإنجليزي ساعة | الكرة المصرية
طالب بثورة في التعاقدات.. الشباب يقيل الكرواتي إيجور بيسكان 11 ساعة | سعودي في الجول
من يستطيع إيقاف أبطال العالم؟ سيتي يدك إيفرتون بثلاثية 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز