لا مواجهة سعودية نارية.. قرعة دوري أبطال آسيا تصدم الفيحاء بالنصر

جنبت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا مواجهة نارية سعودية.

وتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية المقرر إقامتها في فبراير المقبل، من بين 40 فريقا خاضوا دور المجموعات.

ويتم تقسيم دوري أبطال آسيا إلى شرق وغرب القارة على أن يتأهل بطل من كل منطقة قبل إقامة النهائي.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

ناساف الأوزبكي - العين الإماراتي

الفيحاء السعودي - النصر السعودي

سيباهان الإيراني - الهلال السعودي

نافباخور الأوزبكي - اتحاد جدة السعودي

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي - فينتفوريت كوفو الياباني

شاندونج تايشان الصيني - كاواساكي فرونتالي الياباني

جونبوك الكوري الجنوبي - بوهانج ستيليرز الكوري الجنوبي

بانكوك يونايتد التايلاندي - يوكوهاما مارينوس الياباني

وتلعب أندية الغرب مواجهات ذهاب الدور ثمن النهائي في 12و13 فبراير قبل خوض الإياب المقرر في 19 و20 من الشهر ذاته.

بينما ربع النهائي سيقام أيام 4 و5 و11 و12 مارس المقبل ثم نصف النهائي يومي 16 و23 أبريل.

وتختتم منافسات دوري أبطال آسيا بإقامة النهائي في يومي 11 و18 مايو.

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