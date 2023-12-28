رئيس سموحة يكشف حقيقة مفاوضات ثنائي الأهلي ومروان حمدي

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 10:53

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - عبد القادر

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة حقيقة اقتراب ناديه من ضم الثلاثي أحمد عبد القادر وصلاح محسن لاعب الأهلي ومروان حمدي مهاجم المصري.

وسبق للثلاثي مروان حمدي وعبد القادر وصلاح محسن التألق بقميص سموحة في فترات سابقة.

وقال فرج عامر رئيس سموحة عبر القناة الأولى: "مروان حمدي وصلاح محسن وأحمد عبد القادر صنعوا نجوميتهم في سموحة وأتمنى عودتهم، ولكن هناك ظروف تمنع وجود الثلاثي خلال الفترة المقبلة".

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وأضاف "لدينا خطة لتدعيم الفريق في الانتقالات الشتوية. سنبيع بعض اللاعبين مع الحفاظ على القوام الأساسي".

وأتم "حسام حسن لاعب مميز وعندما حصل على فرصة كاملة أظهر قدراته الحقيقية".

وكشف أحمد سامي مدرب سموحة في وقت سابق عن طلبه التعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي.

وقال سامي عبر اون تايم سبورتس: "طلبت من فرج عامر التعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي إذا كان هناك فرصة لذلك وإن كان الأهلي مستعدا لذلك".

عبد القادر كان قد قضى موسم 2020/2021 معارا من الأهلي لسموحة تحت قيادة أحمد سامي أيضا.

وشارك عبد القادر مع سموحة في 27 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل تسعة أهداف وصناعة 5.

واستفسر سموحة عن إمكانية ضم مروان حمدي مهاجم المصري في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن هناك احتمالية لدخول حسام حسن في الصفقة بجانب مقابل مادي لإتمام التعاقد.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن مجلس المصري لم يتخذ قراره النهائي بخصوص مروان حمدي حتى الآن ولكن الاتجاه إلى بيعه، وهو الأقرب للحدوث.

بعض الأندية تواصلت مع المصري من أجل اللاعب منهم الزمالك، لكن شفهيا فقط. وكيل اللاعب أخطر الإدارة كذلك باهتمام الأهلي بضم اللاعب.

مروان حمدي انضم للنادي المصري بداية الموسم المنقضي قادما من الزمالك.

صاحب الـ26 عاما شارك رفقة المصري في 36 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 8 أهداف وصنع هدفا واحدا، منهم هدف واحد سجله هذا الموسم حتى الآن في 5 مباريات شارك بها.

ويملك مروان حمدي 12 مباراة دولية رفقة منتخب مصر، سجل فيهم هدفا واحدا.

في المقابل قاد حسام حسن نادي سموحة للفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري بعدما سجل أول أهدافه بالموسم الحالي.

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