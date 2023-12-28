مواعيد مباريات الخميس 28 ديسمبر 2023.. الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي السوبر والدوري الإنجليزي

يشهد اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 عددا من المباريات القوية في بطولات مختلفة.

ويستعرض لكم FilGoal.com جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023.

كأس السوبر المصري

يشهد اليوم ختام منافسات كأس السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة أربعة فرق لأول مرة.

ويلعب سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في تمام الثالثة عصرا لتحديد صاحب المركز الثالث على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وينطلق اللقاء في تمام الثالثة عصرا ويذاع عبر قناتي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.

بينما المباراة النهائية المرتقبة ستكون بين فريقي الأهلي ومودرن فيوتشر على نفس الملعب.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناتي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.

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الدوري الإنجليزي

يلعب أرسنال لقاء مرتقب أمام وست هام يونايتد في تمام الساعة العاشرة والربع مساء وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

فيما يواجه توتنام نظيره برايتون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري السعودي

وفي الدوري السعودي يلعب ضمك بقيادة طارق حامد أمام الرياض في تمام الساعة الخامسة وتذاع المباراة على قناة SSC SPORTS.

فيما يحل الحزم ضيفا على الاتفاق الذي يقوده ستيفن جيرارد في تمام الساعة الخامسة وتذاع المباراة على قناة SSC SPORTS EXTRA.