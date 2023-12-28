السوبر المصري - ميهوب: طموح فيوتشر الفوز باللقب
الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 00:03
كتب : FilGoal
شدد علاء ميهوب مدير الكرة في مودرن فيوتشر على أن فريقه يطمح للفوز ببطولة السوبر المصري للأبطال.
ويلعب فيوتشر مساء اليوم الخميس، ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري للأبطال، في البطولة المقامة في أبو ظبي في الإمارات.
وقال علاء ميهوب عبر قناة أون تايم سبورتس: "طموح أي فريق في الفوز مشروع، ومودرن فيوتشر سيلعب ضد الأهلي من أجل الفوز بكأس السوبر المصري".
وأضاف "كل اللاعبين لديهم طموح في الوصول لأبعد نقطة في كل بطولة نشارك فيها ولذلك طموحنا الفوز بالسوبر".
وتأهل فيوتشر للنهائي بعدما تغلب على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14-13.
بينما وصل الأهلي للنهائي بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.
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