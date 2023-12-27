تقرير: الأهلي قدم عرضا لضم مهاجم سيريس السويدي

قدم النادي الأهلي عرضا للتعاقد مع وسام أبو علي سيريس السويدي بحسب موقع "بي تي" الدنماركي.

وانضم أبو علي صاحب الأصول الفلسطينية إلى صفوف سيريس السويدي بداية الموسم الحالي.

وبحسب موقع "بي تي" الدنماركي، فإن الأهلي قدم عرضا للتعاقد مع وسام أبو علي لاعب سيريس السويدي مقابل 10 ملايين كورونا (مليون ونصف دولار) لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية"

وأضاف أن النادي السويدي رفض عرضا قبل أسبوعين من جانب أوتريخت الهولندي لضم أبو علي مقابل 6 ملايين كورونا (894 ألف دولار)".

ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

ولعب أبو علي في صفوف ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.

وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.

ومثل وسام أبو علي منتخب الدنمارك في المراحل السنية لكنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الفريق الأول للمنتخب الأوروبي.