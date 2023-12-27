بيبو: جاهزون لمواجهة مودرن فيوتشر.. والأهلي يقاتل حتى صافرة النهاية

شدد خالد بيبو مدير الكرة بفريق الأهلي على ان فريقه اعتاد على البطولات والقتال في كل مباراة حتى صافرة النهاية.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر مساء الخميس في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال بيبو عبر "أبو ظبي" الرياضية: "جاهزون لنهائي السوبر، أمامنا مباراة كبيرة والجميع في أتم التركيز من أجل التتويج باللقب"

وأضاف: "الأهلي اعتاد على البطولات وخوض النهائيات. نعرف أن المباراة تبدأ مع الصافرة وتنتهي بها، لذا ليس من المهم التسجيل يف بداية المباراة او نهايتها الأهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز".

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا أمس الإثنين في دور نصف النهائي بهدف دون مقابل.

وتأهل مودرن فيوتشر للمباراة النهائية بعد الفوز على بيراميدز وصيف الدوري في الموسم الماضي بركلات الترجيح 14-13 بعد أن سدد كل فريق 17 ركلة.

وأسندت لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة مباراة نهائي السوبر المصري للأبطال بين الأهلي ضد مودرن فيوتشر للحكم محمد عادل.

ويعاونه كل من محمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه، ومحمد معروف حكما رابعا، وأحمد توفيق طلب حكما احتياطيا.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد فيوتشر في تمام السابعة مساء على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي عاصمة الإمارات.