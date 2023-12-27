خبر في الجول – تطورات إصابة مصطفى شلبي وموقفه من العودة للمران

مازال مصطفى شلبي يواصل برنامجه التأهيلي الذي يخضع له للتخلص من إصابته بكدمة قوية تعرض لها في وجه القدم.

مصطفى شلبي النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن مصطفى شلبي يسير في برنامجه التأهيلي بشكل جيد وهناك تحسن ممتاز في حالته ولا يوجد شكوى من إصابته في الوضع الحالي بعدما كان سابقا يشتكي من آلام في موضع الإصابة والتي حدثت في ذات مكان الإصابة القديمة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبار طبي خلال مران غدا الخميس وبناء عليه يتحدد موقفه من العودة للمران من عدمه.

وتعرض مصطفى شلبي للإصابة في مواجهة إنبي يوم 28 أكتوبر الماضي.

تقارير سابقت زعمت تشخيص نادي الزمالك لإصابة مصطفة شلبي بشكل خاطئ، ما سيؤدي إلى طول مدة غيابه عن الملاعب أكثر من المتوقع.

تلك التقارير، رد عليها مصطفى شلبي سابقا عبر FilGoal.com قائلا: "الأخبار التي تقول إنني خضعت لفحوصات طبية خارج النادي غير صحيحة. البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص بإصابتي أتابعه تحت إشراف محمد أسامة طبيب الزمالك، وهو يعمل معي منذ تعرضي للإصابة ويتابع الأمور لحظة بلحظة وهذا ما حدث أيضا خلال إصابتي الأولى ولا يوجد منه أي تقصير"؟

ويلتقي الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة مساء اليوم السبت باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.