لايبزيج يتعاقد مع أسطورة "نابولي يا سلام"

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 22:42

كتب : FilGoal

إيلف إلماس - نابولي

أعلن نادي لايبزيج الألماني تعاقده مع إليف إلماس قادما من صفوف نابولي.

ووقع إلماس على عقود انضمامه إلى لايبزج لمدة 4 سنوات ونصف.

وقال النادي الألماني في بيان: "إليف الماس سينضم الى لايبزيج قادماً من نابولي في الأول من يناير المقبل".

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وأضاف "اللاعب البالغ من العمر 24 عاما وقع عقدا لأربع سنوات ونصف حتى يونيو عام 2028 وسيحمل القميص رقم 6".

وتابع : "سينضم لاعب الوسط إلى المعسكر التدريبي في إسبانيا مع بقية لاعبي الفريق في الثاني من يناير 2024".

Eljif Elmas will ioin RB Leipzig in January 2024

وأتت شهرة إلماس في الوطن العربي بسبب التعليق الشهير لفارس عوض على مباراة نابولي ضد أودينيزي الموسم الماضي عندما كان يبني البارتينوبي فرصة وبسبب السلاسة في الخروج بالكرة ألقى تعليقه الشهير.

وانتهت الفرصة بتسجيل الهدف الثالث لنابولي عن طريق إلماس ليحصل على شهرة واسعة والآن رحل بعد خروج لوتشيانو سباليتي المدير الفني للفريق وقتها ليكون ثاني من يرحل أثناء بناء الفرصة.

وخاض إلماس التركي الأصل، 55 مباراة دولية مع منتخب مقدونيا وسجل 12 هدفاً.

نابولي لايبزيج إليف إلماس
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