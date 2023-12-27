تنس - ألكاراز يتوج بكأس موسم الرياض بالفوز على دجوكوفيتش

توج الإسباني كارلوس ألكاراز بكأس موسم الرياض للتنس المقامة في السعودية، وذلك بعدما فاز في النهائي على الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وفاز ألكاراز بالمباراة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وجاءت نتائج المجموعات بفوز دجوكوفيتش بالأولى بنتيجة 6-4، ثم حسم ألكاراز المجموعتين الثانية والثالثة لصالحه بالنتيجة ذاتها.

وأعرب ألكاراز عن سعادته بتواجده لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وأنه يأمل في تكرار الأمر مرات أخرى.

ووصل الحضور الجماهير للمباراة بين الثنائي إلى 7 آلاف مشجع، في البطولة التي أقيمت تحت رعاية هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.