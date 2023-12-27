رونالدو يحدد هدفا خرافيا.. هل يصل إليه؟

يبدو أن نهم كريستيانو رونالدو لتحطيم الأرقام القياسية وتحقيق الأهداف الخرافية لا ينتهي.

وبات رونالدو أول لاعب في العالم يتخطى حاجز 200 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وقال روبرتو مارتينيز في مقابلة مع جناح أرسنال السابق فريدي ليونجبيرج: "كان رونالدو قريبا جدا من الوصول إلى 200 مباراة دولية، وهو أمر لم يفعله أحد من قبل"

وأضاف "قلت لرونالدو هل 200 مباراة دولية شيء يثير اهتمامك أم لا؟ قال: 250 يهمني".

وخاض رونالدو حتى الآن 205 مباريات دولية مع منتخب البرتغال، أي أكثر بتسع مباريات من الرقم القياسي السابق الذي سجله الكويتي بدر المطوع.

وسجل رونالدو رقما قياسيا عالميا بلغ 128 هدفا دوليا، وإذا أراد الوصول إلى هدفه البالغ 250 مباراة دولية ، فمن المحتمل أن يشارك في كأس العالم 2026 عن عمر يناهز 41 عاما.

رونالدو البالغ عمره 38 عاما، والحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات يستعد لإنهاء عام 2023 كأفضل هداف في العالم برصيد 53 هدفا مع ناديه النصر ومنتخب البرتغال.