عضو اتحاد السلة لـ في الجول: إصابة عمرو زهران بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 21:14

كتب : هاني العوضي

عمرو زهران - منتخب مصر كرة سلة 3×3

تلقى منتخب مصر لكرة السلة والأهلي ضربة قوية بإصابة عمرو زهران بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال أيمن علي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة لـFilGoal.com: "عمرو زهران تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة".

وأضاف رئيس بعثة مصر "وذلك خلال معسكر منتخب مصر المشارك في البطولة العربية لكرة السلة".

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ويعد عمرو زهران أحد اللاعبين الأساسيين في منتخب مصر والأهلي.

وتستضيف مصر البطولة العربية لكرة السلة خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 3 يناير المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية والتي تضم 5 منتخبات.

ويشارك في البطولة 9 منتخبات وهي مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا والإمارات والكويت والصومال وموريتانيا.

وجاءت قرعة النسخة رقم 25 من البطولة العربية كالآتي:

المجموعة الأولى: الجزائر - الصومال - ليبيا - موريتانيا.

المجموعة الثانية: مصر - الإمارات - الكويت - تونس - المغرب.

ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

وكانت آخر تتويجات المنتخب المصري بلقب البطولة في 2017 عندما أقيمت في مصر.

بينما حقق بعدها منتخب السعودية لقب عام 2018 ثم لبنان عام 2022.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من:

عمرو الجندي - أحمد عادل دولا - كريم حاتم - إيهاب أمين - يوسف شحاتة - عمرو زهران - أحمد ياسر ريحان - عمر هشام - أحمد ياسر مودي - أنس أسامة - علي أحمد - عمر طارق - خالد عبد الناصر - هيثم كمال.

الأهلي منتخب مصر لكرة السلة البطولة العربية عمرو زهران
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