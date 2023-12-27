سجل أول أهدافه.. حسام حسن يقود سموحة للفوز على طلائع الجيش ودخول المربع الذهبي

قاد حسام حسن مهاجم نادي سموحة فريقه لدخول المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري.

وفاز سموحة على طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

وسجل حسام حسن هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 31 من عمر المباراة.

حسام حسن سجل أول أهدافه خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

سموحة حقق الفوز الرابع له خلال الموسم الحالي ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع.

في المقابل توقف رصيد طلائع الجيش عند 14 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وصف المباراة

بدأ نادي سموحة المباراة بضغط هجومي على مرمى طلائع الجيش بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

ونفذ إسلام جابر ركنية لسموحة من جهة اليمين بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد شعبان عن مرماه.

ورد طلائع الجيش بكرة عرضية من جهة اليمين قابلها جودوين شيكا أوكوارا برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الهاني سليمان من منتصف مرماه فتابعها عبد الرحمن أسامة شيكا بتسديدة اخرى ارتطمت بدفاعات سموحة ومرت لركنية.

وحصل حسام حسن على ركلة جزاء نجح بنفسه في ترجمتها إلى الهدف الاول لفريقه في شباك سموحة عند الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني أرسل أحمد عبد الرحمن لاعب الجيش كرة عرضية من جهة اليمين أبعدها دفاع سموحة عن مناطق الخطورة.

وسدد حسام حسن لاعب سموحة تسديدة ضعيفة من على حدود منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس محمد شعبان.

وأهدر حسين فيصل فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية علت مرمى طلائع الجيش بقليل.

وكثف طلائع الجيش محاولاته خلال الدقائق الأخيرة ولكن دفاع سموحة والحارس الهاني سليمان حافظا على الفوز الثمين للفريق السكندري.