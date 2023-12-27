خبر في الجول – قرار من فيتوريا بشأن لاعبي الأهلي.. وموعد السفر إلى كوت ديفوار

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 20:43

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - روي فيتوريا

قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عدم منح لاعبي الأهلي راحة إضافية كي ينضموا لمعسكر كأس أمم إفريقيا 2023 من بدايته.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيتوريا قرر انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر المنتخب مع بدايته في الثاني من شهر يناير المقبل.

يأتي ذلك القرار بعدما تقرر تأجيل الجولة 11 من الدوري المصري التي كان من المقرر أن تقام في الثاني من شهر يناير المقبل.

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وبناء عليه سيحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من 28 ديسمبر الجاري وحتى الثاني من يناير المقبل موعد بدء المعسكر.

ومن المقرر في السياق ذاته انضمام المحترفين إلى معسكر المنتخب في الثاني والثالث من شهر يناير.

ويعكف المدرب البرتغالي حاليا على دراسة التقارير الطبية الخاصة بالثلاثي المصاب محمد الشناوي وياسر إبراهيم وعمر كمال عبد الواحد قبل إعلان القائمة النهائية المسافرة إلى كوت ديفوار.

وكان فيتوريا أعلن عن قائمة مبدئية للبطولة ضمت 55 لاعبا. (طالع القائمة بالكامل من هنا)

وأخيرا تحدد موعد السفر المبدئي إلى كوت ديفوار في التاسع من الشهر المقبل.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه تنزانيا وديا في القاهرة في السابع من يناير المقبل.

وستكون هذه المباراة رقم 14 لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي للفراعنة.

وفاز منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا في 11 مباراة وتعادل في واحدة وهُزم في مثلها.

وتقام أمم إفريقيا في الفترة ما بين 13 يناير لـ11 فبراير 2024.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

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