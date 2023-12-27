مدرب الداخلية: نستحق الخسارة أمام زد
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 20:15
كتب : FilGoal
اعترف هيثم شعبان مدرب نادي الداخلية بأحقية فريق زد بالفوز بالمباراة التي جمعت الفريقين بالدوري.
وخسر الداخلية من زد بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقسمت ضمن الجولة العاشرة من المشابقة.
وقال هيثم شعبان عبر أون تايم سبورتس: "فريق زد كان أفضل ويستحق الفوز. لم نقدم المستوى المطلوب ولم نحاول كثيرا على المرمى على غير العادة".
وأضاف"سنغلق ملف الخسارة من زد ونستعد لمباراة مهمة جدا أمام الاتحاد بعد أيام قليلة".
وأتم"سنحاول تدعيم الفريق بشكل جيد خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكننا في النهاية نتحرك في نطاق وظروف مادية معينة".
الفوز رفع رصيد نادي زد إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي لعب مباراة أقل.
فيما توقف رصيد نادي الداخلية عند 7 نقاط في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري.
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