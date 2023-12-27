مدرب زد: الحديث عن الصدارة مازال مبكرا.. ولن نفرط في أي لاعب

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 20:07

كتب : FilGoal

مجدي عبد العاطي - زد

يرى مجدي عبد العاطي مدرب زد أن الحديث عن صدارة جدول ترتيب الدوري والمنافسة على اللقب ما زال مبكرا.

وتصدر زد جدول ترتيب الدوري عقب الفوز على الداخلية 3-1 في المباراة التي أقسمت ضمن الجولة العاشرة من المشابقة.

وقال مجدي عبد العاطي عبر أون تايم سبورتس: "مازال الحديث مبكرا عن صدارة الدوري. لعبنا مباراة كبيرة أمام الداخلية وحققنا فوزا هاما".

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وأضاف "كنا بحاجة للتشجيل مبكرا واستغلال الفرص المتاحة. نحن نصنع العديد من الفرص في كل مباراة ونعمل على تسجيل أكبر قدر من الأهداف".

وتابع "لن نتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين في الانتقالات الشتوية وعلى الأكثر قد نضم 4 صفقات جديدة".

وأتم "لن يرحل أي لاعب من زد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأشكر إدارة النادي على تلبية احتياجات الفريق".

وسجل أهداف زد: شادي حسين (6+45) ومصطفى زيكو (66) ومحمد سمير (73) فيما أحرز مهاب ياسر هدف الداخلية الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (88).

زد حقق انتصاره الخامس خلال الموسم الحالي خلال 9 مباريات وتعادل في 4 آخرين ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم بالمسابقة.

الفوز رفع رصيد نادي زد إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي لعب مباراة أقل.

فيما توقف رصيد نادي الداخلية عند 7 نقاط في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري.

الدوري المصري نادي زد نادي الداخلية
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