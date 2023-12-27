إنبي: لن نبيع محمد حمدي ولو بـ100 مليون جنيه.. وحقيقة العرض السويسري لضم قفة

شدد أيمن الشريعي رئيس إنبي أن ناديه لا توجد لديه أي نية لبيع محمد حمدي لاعب الفريق داخل مصر ولو وصل قيمة العرض 100 مليون جنيه.

وتحدث رئيس إنبي لإذاعة "الراديو 9090" قائلا: "محمد حمدي لن يلعب في مصر إلا لإنبي حتى لو حصل على عرض مقابل 100 مليون جنيه لأنها لن تساوي أي شيء إن احترف اللاعب خارج مصر".

وواصل "يجب أن يحترف محمد حمدي خارجيا لنفتح بابا لإنبي لتسويق اللاعبين الآخرين، نحن أقوى قطاع ناشئين حاليا في الماضي كنا بين الأفضل الآن نحن الأقوى والدليل ليس بالبطولات بل بعدد اللاعبين الذين خرجوا منه".

وأكمل "أرى أن السوق البرتغالي سيكون انطلاقة جيدة للغاية لمحمد حمدي يحتضنه أي ناد ما لسنة أو سنتين ومن ثم ينطلق لأندية أكبر".

وعن حقيقة وجود عرض سويسري لضم أحمد أمين "قفة" قال: "لا يوجد أي عرض سويسري لضم "قفة"، لم يصل إلينا أي عرض رسمي أو ودي".

وبسؤاله عن تصريحات وكيل اللاعب عن وجود عرض قال الشريعي: "ربما يكون حدث تواصل مع وكيل اللاعب لكن لا يوجد أي عرض لدى الإدارة".

وأردف "حينما يصل إلينا أي عرض نعلن عنه بشكل رسمي".