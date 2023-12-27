زيكو: أشعر بالسعادة لأنني هداف الدوري وزد المتصدر.. وهذا موقفي من العروض

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 19:10

كتب : عمرو نبيل

احتفال زيكو بهدفه ضد الزمالك

عبر مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب زد عن سعادته بفوز فريقه على الداخلية وتصدر مسابقة الدوري المصري.

مصطفى زيكو

النادي : نادي زد

نادي زد

وفاز زد على الداخلية بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

وقال زيكو عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "زد متصدر الدوري وأنا هداف الدوري، إنه شعور رائعا جدا".

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وأضاف "هدفنا احتلال مركز جيد بنهاية الدوري والوصول لأبعد نقطة، أركز في الملعب والتوفيق يحالفني وعائلتي دائما ما تساندني".

وواصل "أريد تقديم مستوى جيد لنفسي ولفريقي، وزد يساعد أي لاعب على التألق لأننا نصنع الكثير من الهجمات في كل مباراة".

وأردف "نتدرب على الفرص في كل مران للفريق ولذلك عندما أهدر فرصة سهلة في المباراة أشعر بالحزن".

وبسؤاله عن العروض رد قائلا: "أنا في منظومة لا تقل عن أي ناد في الدوري، أنا أشعر بالراحة مع زد والمسؤولين يلبوا كل طلبات اللاعبين وأنا تحت أمر النادي إذا كنت سأرحل بعدما أتلقى عروض جيدة، أو أستمر مع زد ووقتها سأكون سعيدا للغاية".

وسجل أهداف زد: شادي حسين (6+45) ومصطفى زيكو (66) ومحمد سمير (73) فيما أحرز مهاب ياسر هدف الداخلية الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (88).

زد حقق انتصاره الخامس خلال الموسم الحالي خلال 9 مباريات وتعادل في 4 آخرين ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم بالمسابقة.

الفوز رفع رصيد نادي زد إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي لعب مباراة أقل.

الدوري المصري زد مصطفى زيكو
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