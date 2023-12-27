السوبر المصري - محمد عادل حكما للنهائي بين الأهلي ومودرن فيوتشر

أسندت لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة مباراة نهائي السوبر المصري للأبطال بين الأهلي ضد مودرن فيوتشر للحكم محمد عادل.

ويعاونه كل من محمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه، ومحمد معروف حكما رابعا، وأحمد توفيق طلب حكما احتياطيا.

ومحمود عاشور حكما للفيديو، ويعاونه يوسف البساطي.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد فيوتشر في تمام السابعة مساء على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي عاصمة الإمارات.

أما مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا لتحديد المركزين الثالث والرابع يديريها محمود البنا، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح ووائل شعبان، وأمين عمر حكما رابعا. وسامي هلهل حكما احتياطيا.

وطارق مجدي حكما للفيديو، ويعاونه سمير جمال.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وتأهل الأهلي إلى النهائي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، وفاز مودرن فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح 14-13.