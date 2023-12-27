إلى صدارة الدوري.. زد يواصل انتصاراته بثلاثية في الداخلية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 18:27

كتب : FilGoal

زد - الداخلية

ارتقى نادي زد إلى صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

وفاز زد على الداخلية بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

وسجل أهداف زد: شادي حسين (6+45) ومصطفى زيكو (66) ومحمد سمير (73) فيما أحرز مهاب ياسر هدف الداخلية الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (88).

زد حقق انتصاره الخامس خلال الموسم الحالي خلال 9 مباريات وتعادل في 4 آخرين ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم بالمسابقة.

الفوز رفع رصيد نادي زد إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي لعب مباراة أقل.

فيما توقف رصيد نادي الداخلية عند 7 نقاط في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري.

وصف المباراة

بدأ نادي زد المباراة بضغط هجومي على مرمى الداخلية بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وأرسل مصطفى عادل لاعب زد كرة عرضية من جهة اليسار قابلها شادي حسين برأسية من الوضع طائرا داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار المرمى.

وحاول زد مجددا عن طريق تسديدة قوية من محمد سمير من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمود الزنفلي.

وسدد مصطفى زيكو كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافع الداخلية من أمامه فوصلت الكرة إلى شادي حسين المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد كرة أرضية سكنت منتصف المرمى في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل زد الهدف الثاني تسديدة من مصطفى زيكو من يمين منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى في الدقيقة 66.

وسجل محمد سمير الهدف الثالث بطريقة رائعة بعد تسديدة متقنة سكنت أعلى يسار المرمى في الدقيقة 73.

وقلص الداخلية الفارق وسجل مهاب ياسر الهدف الأول من ركلة جزاء بعد إعاقة من مصطفى عادل لمحاولة مرور ألان تشامبادي يمين منطقة الجزاء في الدقيقة 88.

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