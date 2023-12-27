إسماعيل شاكر رئيسا للجنة إدارة الاتحاد المصري للفروسية

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية قرارا بتشكيل لجنة إدارة شؤون الاتحاد المصري للفروسية وفقا لأحكام اللائحة المالية الموحدة 159 لسنة 2017 برئاسة الفارس الدولي السابق، إسماعيل محمد شاكر.

إسماعيل شاكر هو أستاذ الهندسة بالجامعة الأمريكية وعضو مجلس إدارة نادي الفروسية، وأصبح قائما بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، ومجدي رشدي قائما بأعمال المدير المالي.

وذلك خلفا لـ هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية السابق واللجنة الأولمبية المصرية السابق أيضا.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة إيقاف الاتحاد المصري للفروسية بشكل مؤقت.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن الإيقاف قد لحين التحقيق في مخالفات مالية تشوب الاتحاد.

وأعلن الاتحاد المصري للفروسية رفضه لقرار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإيقاف الاتحاد بشكل مؤقت.

وأكد اتحاد الفروسية في بيان رسمي أن وزارة الرياضة تزعم وجود مخالفات مالية رغم أن اللجنة المالية المشكلة من الوزارة لم تكمل عملها حتى الآن.

بعدها أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف هشام حطب رئيس اللجنة، لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو انتهاء الدورة الأولمبية.