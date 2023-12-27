كوميك بوك في الجول - قصة نيتو وتحول الحلم إلى مأساة في سقوط طائرة شابيكوينسي
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 18:01
كتب : إسلام أحمد
مرت 7 سنوات على تحطم طائرة فريق شابيكوينسي البرازيلي التي كانت تستعد لخوض نهائي كوبا سود أمريكانا.
هيليو نيتو
النادي : شابيكوينسي
ونجا 3 لاعبين فقط من الحادث هم: نيتو وجاكسون فولمان وآلان.
نيتو سبق وأن حلم بالمأساة، وكان آخر شخص تم العثور عليه بعد تحطم الطائرة ونجا بسبب "حكمة الله".
واعتزل بعد 3 سنوات من الحادث في ديسمبر 2019 لأن "الألم يفوق المتعة".
تعرف على قصة نيتو من خلال هذا الفيديو
video:1
نرشح لكم
جيمس رودريجيز: الحياة والثقافة في قطر صعبة للغاية.. وكنت خائفا الاتحاد الدولي يهدد باستبعاد البرازيل وأنديتها من البطولات رابع أغلى صفقة في البرازيل.. فلامنجو يضم نجم ريفر بليت إتشيفيري يفتح الباب لكبار أوروبا: لن أجدد تعاقدي مع ريفر بليت إنزو بيريز يرحل عن ريفر بليت: أردت الرحيل مع لحظات سعيدة انتهى نهائي كأس العالم للأندية - مانشستر سيتي (4)-(0) فلومينينسي تشكيل النهائي - فلومينينسي بنفس تشكيل مباراة الأهلي.. و3 تعديلات من جوارديولا اقترب الاجتماع مرة أخرى.. رومانو: إعلان انتقال سواريز لإنتر ميامي قريب