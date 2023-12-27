كوميك بوك في الجول - قصة نيتو وتحول الحلم إلى مأساة في سقوط طائرة شابيكوينسي

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 18:01

كتب : إسلام أحمد

نيتو - شابيكوينسي

مرت 7 سنوات على تحطم طائرة فريق شابيكوينسي البرازيلي التي كانت تستعد لخوض نهائي كوبا سود أمريكانا.

هيليو نيتو

النادي : شابيكوينسي

شابيكوينسي

ونجا 3 لاعبين فقط من الحادث هم: نيتو وجاكسون فولمان وآلان.

نيتو سبق وأن حلم بالمأساة، وكان آخر شخص تم العثور عليه بعد تحطم الطائرة ونجا بسبب "حكمة الله".

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واعتزل بعد 3 سنوات من الحادث في ديسمبر 2019 لأن "الألم يفوق المتعة".

تعرف على قصة نيتو من خلال هذا الفيديو

نيتو شابيكوينسي طائرة شابيكوينسي
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