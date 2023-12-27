بعد خماسية كلاسيكو السعودية.. بنزيمة يغلق حسابه على إنستجرام

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

رونالدو - بنزيمة - الدوري السعودي

عطل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد الخسارة الثقيلة أمام النصر.

وخسر اتحاد جدة من النصر بنتيجة ثقيلة 5-2 في لقاء مؤجل من الجولة 17 للدوري السعودي للمحترفين.

وتعرض بنزيمة لانتقادات شديدة بعد خسارة اتحاد جدة أمام النصر وكذلك تراجع نتائج الفريق وتواجده في المركز السادس بالدوري السعودي الذي يحمل لقبه.

النصر فاز لأول مرة على اتحاد جدة في الدوري السعودي منذ 5 سنوات.

اتحاد جدة خسر للمباراة الثالثة على التوالي خلال الموسم الحالي من المسابقة التي يحمل لقبها.

سجل أهداف النصر: كريستيانو رونالدو (هدفين) وساديو ماني (هدفين) وأندرسون تاليسكا.

فيما أحرز المغربي عبد الرزاق حمدالله هدفي اتحاد جدة في شباك النصر.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 43 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 50 نقطة.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 28 نقطة في المركز السادس بالدوري السعودي.

ويخوض بنزيمة موسمه الأول من اتحاد جدة قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده.

ولعب بنزيمة 20 مباراة وسجيل 12 هدفا وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.

النصر اتحاد جدة الدوري السعودي
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