جيمس رودريجيز: الحياة والثقافة في قطر صعبة للغاية.. وكنت خائفا

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 17:45

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - الريان

وصف جيمس رودريجيز لاعب السابق الحياة في قطر بالصعبة وإنه كان خائفا.

خاميس رودريجيز

النادي : ساو باولو

الريان

وارتدى الكولومبي البالغ 32 عاما قميص الريان القطري في موسم 2021-22.

وقال جيمس رودريجيز عبر شبكة جلوبو البرازيلية والتي نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "الحياة والثقافة في قطر صعبة للغاية، هي بلد من الصعب التأقلم بها".

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وأضاف "ما أعلمه أن الجميع يكون عاريا عقب الاستحمام بعد نهاية اللقاء، لكن زملائي أخبروني أنني لا يمكنني فعل ذلك، كنت خائفا".

وأكمل "الكل يأكل بيده، وهذا صعب بالنسبة لي، حاولوا مشاركة هذا معي لكنني قلت لهم شكرا لكم، طلبت أدوات المائدة فقالوا لي: لا، بيدك فرددت: أنتم مجانين، لن آكل بيدي".

وأتم عن صعوبة الحياة في مدينة ميونيخ أجاب: "أذهب للنادي في التاسعة صباحا، أشغل السيارة وأجد أن درجة الحرارة -28 وكنت أقول لنفسي ماذا أفعل هنا؟ ميونيخ مدينة ذات جودة حياة عالية، لكنني لم أشعر بالراحة".

لاعب ساو باولو البرازيلي الحالي ارتدى قميص الريان القطري في موسم 2021-22 بعد انتقاله من إيفرتون الإنجليزي.

واستمر الكولومبي لموسم وحيد مع الريان خاض خلاله 16 مباراة سجل 5 وصنع 7 في جميع المسابقات.

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