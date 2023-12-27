عبد الرحمن عاطف: تأثرت نفسيا بسبب رد فعل ميمي عبد الرازق على ركلة جزائي المهدرة

كشف عبد الرحمن عاطف لاعب الداخلية عن رد فعله بعد مشاهدة مقطع فيديو ميمي عبد الرازق بعد إهداره ركلة جزاء لفريقه ضد مودرن فيوتشر.

وقال عاطف عبر قناة المحور: ""لقب -أجويرو- أطلق علي في الناشئين بعد أن قال لي بعض الناس إنني أشبه كون أجويرو لاعب مانشستر سيتي الذي لم أكن أعرفه وشاهدته بعد ذلك وركزت معه ونصحني البعض بصبغ شعري باللون الأبيض لأن الناس لن يفرقوا بيننا حتى".

واستمر "أحد المرات كنا نواجه الجونة في الناشئين ووجدت المدافع ينظر لي باستغراب وقال لي هل أنت أجويرو؟".

وتابع "اخترت الداخلية بسبب اتصال من ميمي عبد الرازق".

وتابع وتحدث عن موقفه مع ميمي عبد الرازق مدرب الداخلية السابق بعد إهداره ركلة جزاء ضد مودرن فيوتشر قائلا: ""لم أكن ضمن قائمة المسددين لركلات الجزاء ولكنني اتخذت القرار بتسديدها لأنني أردت التسجيل وفي النهاية ارتدت من القائم ولم يحالفني التوفيق وفوجئت بعد ذلك بما حدث من الإعلام لأنني لم أكن قد شاهدت رد فعله في الملعب".

وأضاف "ذهبت إلى المنزل وأنا أشعر بالحزن وفوجئت برد فعل ميمي عبد الرازق لأنني ذهبت للنادي بسبب مكالمته ولذلك أثر هذا المقطع علي كثيرا نفسيا".

وأتم "تحدثت مع ميمي عبد الرازق وأخبرني إنني مثل أبنائه وأشاد بي وإنه كان يشعر بالغضب بسبب الهزيمة وانتهى الأمر ولكن أنا تأثرت بسبب ابتعادي عن المنتخب الأولمبي وهو ما كنت أريد تسجيل الأهداف من أجله ولم أكن أنام بشكل جيد بسبب تعليق ميمي عبد الرازق".

وأهدر عبد الرحمن فرصة تسجيل التعادل ضد مودرن فيوتشر في الدقفيقة الأخيرة من ركلة جزاء في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وظهر ميمي عبد الرازق غاضبا في مقطع فيديو طالب خلاله برحيل اللاعب من الداخلية.

"الواد ده برا مش عايز اشوفه في النادي" انفعال ميمي عبد الرازق بعد إهدار عبد الرحمن عاطف ركلة الجزاء أمام فيوتشر 💥 pic.twitter.com/jRWtzCQQbR — FilGoal (@FilGoal) September 26, 2023

وقال عبد الرازق عبر القناة الأولى عقب المباراة: "مباراة مودرن فيوتشر هي أفضل مباراة دربتها مع الداخلية، لا أعتبر أنني خسرت هذه المباراة، سبب الخسارة هو عبد الرحمن عاطف لأنه ليس في ترتيب مسددي ركلات الجزاء، ولا تخبرني أن اسمه عبد الرحمن أجويرو، لأن الأرجنتيني لاعب (جامد)".

وأضاف "قلت للاعبين داخل غرفة الملابس أن هذه النقطة (هتخلص عليكم)، قبل بداية اللقاء أحدد ترتيب مسددي الركلات الثابتة والجزاء، والكرة لعبة متغيرة، لذلك فأنا خصصت 3 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء في المباراة، وهم بالترتيب: كريم يحيى وأحمد عماد وأحمد سيد غريب، وهو ليس في القائمة".

وأكمل "ضربة الجزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع حصلنا عليها لأن هذا مجهودي، وكذلك مدرب فيوتشر أشاد بنا".

وتابع "وأنا على دكة البدلاء قلت للجهاز الفني ألا يسدد عبد الرحمن ركلة الجزاء، واللاعب بحسب زملائه أخبرهم برغتبه في التسديد من أجل إسعاد أهله، هل نحن في ساحة شعبية؟".

وواصل "أخبرت كل من في الدكة أنه سيهدر تلك الركلة بل وحلفت بذلك، وبالفعل أهدرها، هو ولم يهدر ركلة الجزاء بل أهدر مجهودي، وهذه النقطة سبب انهيار فريق الداخلية في المباراتين التاليتين".

وأردف "أفضل لاعب في العالم يهدر، لكن هذا ليس ترتيبك وهذا ما كنت أتحدث عنه، ووسائل التواصل الاجتماعي تسعد بهذه اللقطات لكن دون معرفة الحقيقية، إذا قلت كريم يسدد وأهدرها فأنا المسؤول، عندما أتعادل مع فيوتشر وأفوز على إنبي ستكون الروح المعنوية أعلى ضد المصري وسيراميكا كليوباترا".

واستدرك "في غرفة الملابس قلت للاعبين أن هذه النقطة ستتعبنا لأن هذه المباراة من أفضل المباريات التي قدمتها".

وأتم "ظل عبد الرحمن عاطف صامتا في غرفة الملابس ولم يتحدث، وفي اليوم التالي خضت مباراة ودية ضد الشمس وأشركته لأنني لا أحارب لاعبين رغم أنه لم يعتذر، وقلت له إنني ضممتك معارا من غزل المحلة مقابل 300 ألف جنيه لمدة موسم، وأريدك أن تركز لتكون في المنتخب الأولمبي وطلبت منك بعد الخطأ أن يركز ويتدرب وأنني لست ضده وسيكون موجودا معي".