قوائم أمم إفريقيا - مهاجم بيراميدز على رأس اختيارات الكونغو الديموقراطية.. وغياب موليكا

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 16:20

كتب : FilGoal

الكونغو الديموقراطية

أعلن سيباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديموقراطية قائمة فريقه النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية.

وتبدأ البطولة يوم 13 يناير في كوتديفوار.

وشهدت القائمة تواجد فيستون ماييلي لاعب بيراميدز بجانب سيدريك باكامبو ويوني ويسا في الهجوم.

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ويغيب جاكسون موليكا لاعب بشكتاش عن القائمة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: ليونيل مباسي (روديز) – ديميتري بيرتاود (مونبلييه) – باجيو سايدي (مازيمبي).

الدفاع: بريان باييي (أسكولي) – جيديون كالولو (لوريان) – روكي بوشيرو (هيبرنيان) – ديلان باتوبينسيكا (سانت إتيان) – أرثر ماسوكاو (بشكتاش) – شانسل مبيمبا (مارسيليا) – جوريس كايمبي (جينت) – هينوك باكا (سيمبا).

الوسط: إدو كايمبي (واتفورد) – سيلاس (شتوتجارت) – تشارلس بيكيل (كريمونيسي) – ميسياك إيليا (يانج بويز) – صامويل موتوسامي (نانت) – ثيو بونجوندا (سبارتاك موسكو) – آرون تشيبولا (حتا) – جرادي ديانجانا (وست بروميتش) – جايل كاكوتا (أميان).

الهجوم: يوني ويسا (برينتفورد) – سيدريك باكامبو (جالاتاسراي) – سيمون بانزا (سبورتنج براجا) – فيستون ماييلي (بيراميدز).

ويلعب منتخب الكونغو الديموقراطية في المجموعة السادسة بجانب كل من المغرب وزامبيا وتنزانيا.

الكونغو الديموقراطية فيستون ماييلي
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