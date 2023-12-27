مؤتمر كولر: أثق جدا بالجهاز الطبي وجاهزون بدنيا.. وهكذا نتعامل مع التشبع

أفصح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي ثقته الكاملة في الجهاز الطبي للفريق، وكيف يتعامل مع التشبع حال أصاب اللاعبين.

ويلتقي الأهلي مع مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال غدا الخميس في السابعة مساءً.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "واجهنا صعوبات كبيرة بسبب ضغط المباريات الفترة الماضية، من شارك في اللقاء خضع لتدريبات استشفائية، واليوم لدينا المران الرئيسي ولن يكون قويا. والنهائي يجب أن نركز فيه لنضيف لقبا جديدا ونعرف نقاط قوة الخصم وهذا يتطلب أن نلعب بشكل أقوى ولدينا من الخبرات للتعامل مع الموقف ونسعى لحصد اللقب".

وأضاف "ليس لدي مخاوف من الناحية البدنية لأننا جاهزون بشكل جيد، واللاعبون اعتادوا على الأمر وجاهزين وسيركضون لآخر دقيقة للمباراة، ولدينا قائمة كبيرة بها لاعبين كبار بمستويات متقاربة، وسأحدد التشكيل حسب الجاهزية البدنية والفنية".

وتابع "هناك عناصر كثيرة تحدد من يشارك على حساب لاعب آخر، كل لاعب له نقاط قوة وأدوار، كوكا تطور بشكل كبير جدا والآن هو ليس ناشئ وأظهر قدراته في الفريق بكأس العالم للأندية، ومن يتطور يلعب، ومن لا يشارك عليه أن يتحسن من أجل المشاركة، وهذا هو الهدف من المنافسة، وأنا كمدير فني اختار من يساعدني".

وأوضح "هناك عنصر آخر وهو عدد المباريات ولا يوجد لاعب يضمن مركزه، واللاعب الذي يعتقد انه مشاركته مضمونة فهو مخطئ، لا يوجد لاعب سيخوض كل المباريات في ظل الضغوط والكل سيلعب ويشارك".

وأردف "لدينا جهاز طبي على أعلى مستوى وأثق به جدا، أي لاعب هناك شك في مشاركته لا يشارك، ولن أخاطر بأي لاعب، ولم يشارك أي لاعب أمام سيراميكا كليوباترا وهناك شكوك حوله".

وأكمل "ما يحدث، أحيانا مع ضغط المباريات الكبير لا يوجد لاعب لائق بنسبة 100%، ومع توالي المباريات كل 48 ساعة فلن تجد لاعب بنسبة 100% وفي حالة بدنية جيدة".

وعن مشكلة الأهداف أجاب: "نتحدث قبل وخلال وأثناء المباريات عن مشكلة التهديف، المشكلة معروفة، نصل للمرمى كثيرا وهذا أمر إيجابي، لكن ينقص تحويل الفرص لأهداف وهناك بعض العناصر منها التمرير، بين كل مباراة 48 ساعة فكيف سأدرب اللاعب، إذا دربت اللاعب على التسديد سيصاب بتمزق، لذلك أركز على الجانب النظري والتركيز والثقة لتحويل الفرص لأهداف وسيكون لدينا المجال لتحويل الأهداف".

كولر يتحدث عن طريقته الحالية لمواجهة مشكلة إهدار الفرص من اللاعبين👌👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/Flopyx5jZp — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 27, 2023

وردا على كيف يتعامل مع تشبع اللاعبين من البطولات أوضح قائلا: "التشبع يمكن أن يحدث بشكل فردي، والدور يقع عليّ أن أخرج اللاعبين من ذلك، كيف؟ أن أطالب اللاعبين بالفوز بكل شيء وأنني أريد المزيد من الألقاب مع الأهلي، وشعرت بنفس الاحساس كلاعب ومدرب في أوروبا، والفارق كبير بين لاعب ينافس على الهبوط أو أن تلعب على بطولة وهو إحساس مختلف تماما، وأي لاعب يأتي للأهلي يعرف ذلك ويساعدنا في ذلك قادة الفريق لنقل الاحاسيس للاعبين الجدد والصغار، وهذا يفسر سبب أن تعثرات تمتد لفترة قصيرة وهو ما يجعلها لا تستمر، الجمهور لا يشبع من البطولات والتعادل يساوي خسارة، وجمهور الأهلي لا يرحم إذا خسرت بطولة، ولابد أن يعرفوا أنك في كل موسم لن تفوز بكل البطولات وهذا يحفزنا ولا نتهاون لنكون من الأفضل".

وأتم "لم يتواصل معنا أحد من المنتخب لإراحة الدوليين في نهائي كأس السوبر، ولا أعتقد أن أحد تواصل مع اللاعبين، لدينا بطولة مهمة وسنقدم كل شيء لنفوز باللقب، سيحصل اللاعبون على راحة قليلة قبل المشاركة، وهذا أمر ليس مطروحا".

وانتصر الأهلي على سيراميكا بهدف قاتل عكسي.

فيما انتصر مودرن فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.