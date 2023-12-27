انتهت في الدوري المصري - زد (3) (1) الداخلية.. إلى الصدارة
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 15:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد والداخلية في الجولة 10 من الدوري المصري.
ويحتل زد المركز الثاني برصيد 16 نقطة من 8 مباريات ودون خسارة وله مباراة مؤجلة.
فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من 9 مباريات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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نهاية المباراة
ق88 مهاب ياسر يسجل هدف تقليص الفارق لنادي الداخلية من ركلة جزاء.
ق72 محمد سمير يسجل الهدف الثالث بعدما ضربة ثابتة بنجاح.
ق66 مصطفى زيكو يسجل الهدف الثاني بعد انفراد تام بالمرمى
ق53 محمود الزنفلي ينقذ هدف محقق من أمام شادي سحين مهاجم زد
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: جوووول شادي حسين يسجل الهدف الأول
ق 38: القائم الأيسر يمنع هدفا بعد تسديدة زيكو
ق 16: القائم يمنع الأول لزد بكرة كادت أن تسكن الشباك بهدف عكسي
بداية اللقاء