مؤتمر الشناوي: أنا بخير.. وقرار المشاركة في نهائي السوبر مع المدير الفني

أوضح محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أنه بحالة جيدة وترك موقف مشاركته في نهائي كأس السوبر المصري في يد المدير الفني.

ويلتقي الأهلي مع مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال غدا الخميس في السابعة مساءً.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "لدينا نهائي بعد فترة مررنا بها ضغط كبير جدا، الكل يعلم معنى كلمة نهائي، ونسير بشكل جيد في إفريقيا والدوري وجاهزون بشكل جيد، ونريد العودة بلقب السوبر".

وأكمل "أنا بحالة جيدة الحمد لله، وأسير بشكل جيد مع الجهاز الطبي".

وأتم "أمامنا 24 ساعة وقرار المشاركة مع المدير الفني، ومن يشارك ندعمه والأهم مصلحة النادي والعودة باللقب".

وخرج الشناوي في الشوط الأول أمام سيراميكا كليوباترا متأثرا بالإصابة العضلية وعوضه مصطفى شوبير.

وانتصر الأهلي على سيراميكا بهدف قاتل عكسي.

فيما انتصر مودرن فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.