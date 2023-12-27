التشكيل - زيكو وشادي في هجوم زد.. وأحمد سيد غريب يقود الداخلية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 15:40

كتب : FilGoal

شادي حسين - زد

يقود مصطفى زيكو وشادي حسين هجوم زد في الجولة 10 من الدوري المصري.

في المقابل يبدأ الداخلية بهجوم مكون من الثلاثي: على الزاهدي – أحمد سيد غريب – مهاب ياسر.

وجاء تشكيل زد:

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حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: مصطفى العش – محمد سمير – مصطفى كاجو – أحمد سيد عبد النبي

الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عاطف "قطة" – عبد الله مجدي - مصطفى سعد

الهجوم: مصطفى زيكو – شادي حسين

فيما جاء تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: كريم يحيى – أحمد عماد – محمد عطوة – إيهاب سمير

الوسط: محمود حسونة – آلان كيامبادي – محمود عبد العزيز

الهجوم: على الزاهدي – أحمد سيد غريب – مهاب ياسر

ويحتل زد المركز الثاني برصيد 16 نقطة من 8 مباريات ودون خسارة وله مباراة مؤجلة.

فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من 9 مباريات.

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