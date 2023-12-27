التشكيل - زيكو وشادي في هجوم زد.. وأحمد سيد غريب يقود الداخلية

يقود مصطفى زيكو وشادي حسين هجوم زد في الجولة 10 من الدوري المصري.

في المقابل يبدأ الداخلية بهجوم مكون من الثلاثي: على الزاهدي – أحمد سيد غريب – مهاب ياسر.

وجاء تشكيل زد:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: مصطفى العش – محمد سمير – مصطفى كاجو – أحمد سيد عبد النبي

الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عاطف "قطة" – عبد الله مجدي - مصطفى سعد

الهجوم: مصطفى زيكو – شادي حسين

فيما جاء تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: كريم يحيى – أحمد عماد – محمد عطوة – إيهاب سمير

الوسط: محمود حسونة – آلان كيامبادي – محمود عبد العزيز

الهجوم: على الزاهدي – أحمد سيد غريب – مهاب ياسر

ويحتل زد المركز الثاني برصيد 16 نقطة من 8 مباريات ودون خسارة وله مباراة مؤجلة.

فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من 9 مباريات.