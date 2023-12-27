التشكيل - زيكو وشادي في هجوم زد.. وأحمد سيد غريب يقود الداخلية
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 15:40
كتب : FilGoal
يقود مصطفى زيكو وشادي حسين هجوم زد في الجولة 10 من الدوري المصري.
في المقابل يبدأ الداخلية بهجوم مكون من الثلاثي: على الزاهدي – أحمد سيد غريب – مهاب ياسر.
وجاء تشكيل زد:
حراسة المرمى: علي لطفي
الدفاع: مصطفى العش – محمد سمير – مصطفى كاجو – أحمد سيد عبد النبي
الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عاطف "قطة" – عبد الله مجدي - مصطفى سعد
الهجوم: مصطفى زيكو – شادي حسين
فيما جاء تشكيل الداخلية:
حراسة المرمى: محمود الزنفلي
الدفاع: كريم يحيى – أحمد عماد – محمد عطوة – إيهاب سمير
الوسط: محمود حسونة – آلان كيامبادي – محمود عبد العزيز
الهجوم: على الزاهدي – أحمد سيد غريب – مهاب ياسر
ويحتل زد المركز الثاني برصيد 16 نقطة من 8 مباريات ودون خسارة وله مباراة مؤجلة.
فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من 9 مباريات.